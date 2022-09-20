Россиянин посетовал, что его оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту и заставили выбросить ее

В Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту в авто и стянули штраф.
Эстонские пограничники остановили авто, за рулем которого находился россиянин из Санкт-Петербурга, и на выезде из их страны заставили снять георгиевскую ленту с зеркала, выбросить ее в урну и заплатить 120 евро штрафа.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Россиянин жалуется, что он якобы возвращался домой из Эстонии, куда регулярно ездил в работе. Гражданин страны-террориста жалуется, что ему не оставили выбора. Оправдывается, если бы не выполнил требований пограничников, его отправили в отделение полиции, где ему пришлось бы целые выходные ждать суда.
На россиянина оформили протокол, в котором указано, что он демонстрировал символ, "связанный с актом агрессии России против Украины и геноцидом".
"На обратном пути меня остановили пограничники. Они принялись кричать" Снимайте ленту! Снимайте ленту!". Я сначала не понял, какая лента? Она висела у меня с мая. Я им объяснил, что не знал о таком запрете. В результате после этого мне выписала штраф в 120 евро. И заставили выбросить ленту в мусорный контейнер", — жалуется россиянин.
Согласно законодательству Эстонии, мужчине могло угрожать до 1,2 тыс. евро штрафа.
Напомним, ряд стран шенгенской зоны от 19 сентября не пускает больше россиян.
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