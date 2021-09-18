Россиянин после ссоры убил бывшую сожительницу и ее дочь-школьницу

Россиянин после ссоры убил бывшую сожительницу и ее дочь-школьницу

Нападающий задержала полиция.

В российской Новосибирской области 57-летний мужчина жестоко расправился с 47-летней экс-сожительницей и ее 8-летней дочерью.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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По информации следствия, тела двух убитых обнаружили в жилом доме Чановского района области. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Правоохранители видкриоы уголовное производство по статье "убийство двух лиц". Назначен ряд экспертиз, которые должны подтвердить вину мужа.

К слову, издание РЕН.ТВ пишет, что мужчина напал на бывшую сожительницу с ножом после очередного скандала. В них часто происходили ссоры. Очередная закончилась смертью двух человек.

Как сообщалось, депутат законодательного собрания Камчатского края (Российская Федерация) Игоря Редькина обвинили в умышленном убийстве жителя поселка Озерновский. Российский депутат признает свою вину и утверждает, что спутал человека с медведем, на которого ранее жаловались местные жители.

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