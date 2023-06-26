Россиянин применил огнемет и гарпун во время ссоры из-за электричества: видео и детали инцидента

После совершенного нападающий пытался скрыться дома, а его жена заливала газом всех, кто хотел добраться до мужа.

В России мужчина поджег соседа из самодельного огнемета и прострелил гарпуном шею женщине. Бытовой конфликт вспыхнул из-за якобы хищения электроэнергии.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Amur Mash.

В поселке Трудовое (в 30 км от Владивостока) в садовом некоммерческом обществе расследовали хищение электроэнергии. Там экскаватор выкопал кабель и это разозлило одного из местных жителей.

Так, мужчина выбежал на улицу с самодельным огнеметом и поджег из него соседа Эдуарда, пытавшегося отобрать оружие. Сосед загорелся от головы до ног. Другие собравшиеся на месте люди сбили с него пламя и стянули одежду, после чего отпаивали водой.

Злоумышленник после этого не успокоился: подошел со спины к главе садового общества Нине и пробил ей насквозь шею стрелой из ружья для подводной охоты.

Нападающий пытался скрыться в своем доме, и его жена принялась держать оборону. Она заливала газом всех, кто хотел добраться до мужа.

"Скрутить парочку удалось. Пострадавших госпитализировали: главу общества прооперировали, парень с ожогами в очень тяжелом состоянии", – говорится в сообщении Amur Mash.

Там добавили, что у пострадавшего огнем поражено 60% тела. Нападающий тоже был доставлен с ожогами в больницу.

Правоохранители открыли дело о покушении на убийство.

В России мужчина применил огнемет и гарпун во время ссоры: есть пострадавшие

Напомним, в российской Перми 10-летний мальчик умер после употребления тяжелых наркотиков. Ребенку стало плохо и его в состоянии комы доставили в реанимацию, где медики три дня боролись за жизнь мальчика. Спасли его так и не смогли. Эксперты обнаружили в организме ребенка героин.

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