Россиянин призвал повесить Путина: как его наказали

Граффити с президентом РФ Владимиром Путиным / © Associated Press

Россиянина Егора Вощинина, который работает врачом-онкологом в Санкт-Петербурге, признали виновным в «призывах к терроризму». В комментариях в Telegram он призвал повесить представителей политического руководства России, имея в виду, в частности, президента Владимира Путина.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу петербургских судов.

В материалах уголовного дела, открытого против россиянина, говорится, что в октябре 2023-го и в декабре 2024 года 51-летний Вощинин написал комментарии в Telegram, которые, согласно экспертизе, «содержат совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ через повешение».

В суде заявили, что обвиняемый призывал казнить, в частности, президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вощинина задержали в июле 2025 года сотрудники ФСБ вместе с бойцами Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, после чего Выборгский суд Санкт-Петербурга отправил его под стражу.

Первый Западный окружной военный суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 5,5 года в колонии общего режима. Ему также запретили в течение двух лет размещать публикации в Интернете.

Напомним, российского стендап-комика Артемия Останина посадили почти на 6 лет из-за шутки о безногом «ветеране СВО», которая вызвала возмущение в государстве-агрессоре среди местных националистов и военных блогеров.