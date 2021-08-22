Россиянин проплыл 20 км к берегам Японии и попросил там убежища

Гражданин РФ приплыл с Кунашира на японский остров Хоккайдо.
В Японии мужчина заявляет, что проплыл 20 км от южнокурильского острова Кунашир (контролируемого РФ). Он просит предоставить политическое убежище.
Об этом сообщает Yomiuri и "Радио Свобода".
Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Он сказал, что не имеет при себе паспорта и попросил убежища.
Беглецу 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил "дальневосточный гектар". Мужчина проплыл на резиновой лодке около 20 км.
В свою очередь российская сторона обвиняет Японию в том, что та не раскрыла для российских дипломатов данные о мужчине.
"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека", — говорится в заявлении генконсульства РФ в Саппоро, текст которого приводит "ТАСС".
Напомним, что Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует их возвращения от РФ. После 1945 года острова были оккупированы советскими войсками.
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