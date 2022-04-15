Россиянин проведет 7 суток в заключении за то, что завернулся в украинский флаг возле новгородского кремля: видео

Активиста наказали дважды - за дискредитацию вооруженных сил РФ и неповиновение полиции.
Суд российского города Новгорода принял решение наказать недельным арестом местного жителя Антона Горбаня, легшего в центре города в желто-голубом мешке и перечислявшего разрушенные российскими оккупантами города Украины.
Об этом сообщает "Север.Реалии".
Активиста признали виновным в неповиновении полиции во время задержания, поскольку он не называл своего имени и не соглашался проехать полицейским автомобилем в отдел внутренних дел, то есть был не согласен с задержанием.
"Фактически его признали виновным в том, что он не сотрудничал с полицией по сбору доказательств его вины", — заявил адвокат осужденного Константин Маркин.
Защитник Горбаня также утверждает, что к активисту применено двойное наказание, поскольку ранее суд признал его виновным в дискредитации российской армии.
Свою акцию активист провел еще 11 апреля возле памятника Тысячелетию Российской государственности вблизи новгородского кремля. Перформанс против военного вторжения России в Украину длился 20 минут и был прекращен сотрудниками Росгвардии.
Сине-желтый мешок, в который завернулся Горбань, можно было открыть изнутри, чтобы вытащить активиста силовикам пришлось разрезать его ножом.
Активист Антон Горбань из Великого Новгорода провел необычную акцию против спецоперации в Украине. Он изобразил труп в мешке.— 7x7 Горизонтальная Россия (@7x7journal) April 12, 2022
Что из этого получилось⬇️ pic.twitter.com/ojgsYv4ZaH
Напомним, ранее в столице России активист вышел на одиночный пикет возле станции метро "Лубянка", держа в поднятых руках российскую банковскую карту "Мир". Этим он буквально ввел в ступор полицейских, не знавших, как им реагировать на такой своеобразный антивоенный протест.
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