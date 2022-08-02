Россиянин случайно поджег себя, закурив сигарету на АЗС: видео

Камеры наблюдения на автозаправочной станции в российском Челябинске зафиксировали несчастный случай с мужчиной, решившим покурить, заправляя свой автомобиль.

В российском городе Челябинске водитель случайно поджег себя после того, как закурил сигарету на АЗС. На кадрах, сделанных камерами наблюдения, видно, как мужчина заправляет свой бак, а затем загорается.

Как сообщает Daily Mail, ролик, опубликованный на канале социальных сетей Nexta, стал вирусным и набрал более 265 тысяч просмотров, а мужчина стал посмешищем.

Водитель в панике бросался по сторонам, пытаясь сбить с себя пламя, в конце концов его машина также вспыхнула. Затем он вскочил на водительское сиденье и отъехал от места пожара. Через некоторое время мужчина вернулся с огнетушителем.

Напомним, в штате Индиана 79-летний мужчина по имени Дьюи Фредерик решил наказать автодилера и сжег машины, находившиеся на стоянке салона.

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