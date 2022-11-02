Россиянин совершил убийство в школе, чудом разминувшись с экскурсией из детсада: видео

В Ярославской области РФ возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на территории общеобразовательной школы.

В среду, 2 ноября, в помещении школы в российском городе Рыбинске было обнаружено тело 40-летней сотрудницы учебного заведения с ножевым ранением.

Как сообщает Telegram-канал Mash, убийца чудом разминулся с детьми из подготовительных групп детского сада, которых привели на экскурсию.

По предварительной информации, к находившейся на своем рабочем месте к сотруднице школы Елене Комазовой после 10:00 пришел ее 41-летний сожитель по имени Владимир. В 11:00 они вместе пошли в магазин за тортом. Началось чаепитие сотрудников, где он присутствовал.

Судя по видео с камер наблюдения, первую группу детей вывели из здания в 10:53, почти сразу в школу зашла следующая группа из детсада.

Убийство было совершено в 12.40. Владимир во время конфликта схватил нож, ранил заместителя директора Елену Кустову и убил свою сожительницу.

В тот момент детей в помещении учебного заведения уже не было.

Также читайте В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, ранены дети

По информации издания, Елена и Владимир проживали вместе, у них часто возникали конфликты из-за безудержного влечения мужчины к спиртному.

Напомним, в сентябре этого года в российском городе Ижевск молодой человек с оружием пришел в школу №88, где устроил стрельбу.

Читайте также: