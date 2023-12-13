Россиянин спрятался в самолете и прилетел в США без паспорта, визы и билета

Он заявил, что не помнит, как совершил поездку.

Гражданин России и Израиля прилетел из Европы на западное побережье США без билета, паспорта, визы или какой-либо записи о том, что он находился на рейсе.

Об этом сообщает Independent.

Согласно судебным документам, Сергей Очигава вылетел из Копенгагена рейсом Scandian Airlines и приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса 4 ноября без каких-либо документов, удостоверяющих личность и посадочного талона.

Кроме того, офицеры таможенного и пограничного контроля в Калифорнии обнаружили, что он не был указан в пассажирском манифесте на рейс из Дании или какие-либо другие рейсы в Штаты.

В отчете об инциденте говорится, что "большая часть" экипажа заметила Очигаву, потому что он "бродил по самолету и постоянно менял места". Он также просил двуразовое питание во время каждого приема пищи и "как-то пытался съесть шоколад, принадлежавший членам бортпроводников".

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Члены экипажа не видели его посадочного талона и отметили, что место, которое он первым занял во время посадки, должно было быть свободным.

"Некоторые члены экипажа провели перерасчет конкретными участками, но лишь для того, чтобы убедиться в сбалансированности самолета при взлете и посадке. Они не подсчитывали цифры", — говорится в отчете.

Как россиянин смог добраться из Дании в США, расследует ФБР, а агент подтверждает, что подозреваемый, обвиняемый в тайном побеге на самолете, находится под стражей, сообщает Fox News.

Агент, подавшая жалобу, Кэролайн Уоллинг, написала, что Очигава утверждал, что "не спал три дня и не понимал, что происходит".

Он "заявил, что, возможно, у него был билет на самолет, чтобы приехать в Соединенные Штаты, но он не был уверен" и "не помнил, как он сел в самолет в Копенгагене". Он также затруднился вспомнить, как прошел проверку безопасности в датском аэропорту, добавила она.

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Во время допроса офицеры просмотрели фотографии на его устройстве. На последнем кадре были "экраны, на которых отображалась информация о рейсах, летающих по всему миру (в том числе в Амстердам, Мюнхен, Лиссабон, Малагу, Лондон и т.д.)", говорится в отчете.

Представитель аэропорта Копенгагена подтвердил, что на рейсе находился мужчина, несмотря на то, что у него не было билета или паспорта. "Благодаря нашим наблюдениям мы видим, что он вошел без действующего билета. Аэропорт Копенгагена предоставил фото и видеоматериалы властям, которые расследуют это дело. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, и он будет включен в нашу постоянную работу по корректировке и усилению наших правил для повышения безопасности".

Напомним, в России детям дали грамоты с гербом и флагом Украины. Родители были в истерике.

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