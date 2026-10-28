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Россиянин стал помощником генсека ООН по вопросам разминирования и полиции: кто это такой
Российский дипломат будет координировать противоминную деятельность ООН и работу полицейских подразделений-участников миротворческих миссий в разных странах.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова своим помощником по противоминной деятельности и полиции. У чиновника есть многолетний опыт работы на государственной службе РФ и в МИДе страны-агрессора.
Об этом назначении сообщили на официальном сайте ООН.
Гутерриш назначил Десятникова помощником генерального секретаря по противоминной деятельности и полиции в Департаменте миротворческих операций ООН.
В этой должности российский дипломат будет координировать противоминную деятельность организации, а также работу полицейских подразделений, участвующих в миротворческих миссиях ООН в разных странах.
В Организации Объединенных Наций сообщили, что у Десятников более 35 лет профессионального опыта в сфере международных отношений, политики и безопасности. За это время он работал на государственной службе, в многосторонней дипломатии и в регионах, где продолжались конфликты.
«У Десятникова есть степень магистра по международным отношениям, который получил в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Кроме родного русского языка Десятников свободно владеет английским и арабским языками», — добавили в ООН.
Кто такой Глеб Десятников — что о нем известно
С 2018 года Десятников представляет Россию в должности посла в Иордании. До этого, в течение 2010-2018 годов, он работал заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России.
На протяжении 2004-2010 годов дипломат был старшим советником по Ближнему Востоку и Северной Африке в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.
Ранее Десятников работал в посольстве России в Иордании, а также занимался в российском МИДе вопросами, связанными с Ираком и Иорданией.
В течение 1994-1997 годов его несколько раз отправляли в Специальную комиссию ООН по Ираку.
К слову, по данным The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа продвигает кандидатуру экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генсека ООН. США полагают, что его кандидатуру могут поддержать Китай и Россия. Для американских консерваторов Орбан является «кандидатом мечты» из-за его миграционной и антилиберальной политики. Трамп с вице-президентом США Джей Ди Венсом планируют поддержать его после выборов в Конгресс 3 ноября.