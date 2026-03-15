Россиянин убил любимую, считая ее "британской шпионкой": детали шокирующей истории
Гражданин РФ жестоко убил свою любимую на фоне безосновательных подозрений о «шпионаже».
В Санкт-Петербурге РФ произошла кровавая драма между парой. Да, мужчина зарезал свою любимую, потому что был убежден, что она якобы работает на британскую разведку.
Об этом пишет Metro .
«Ты – британская шпионка!»
По данным следствия, инцидент произошел во время ссоры между парой. 30-летний Тимур Демиденко стал подозревать женщину в связях с иностранными спецслужбами и заявлял. Мол, она является «британской шпионкой». Конфликт быстро перерос в насилие — мужчина схватил нож и нанес женщине смертельные ранения.
По большей части, по данным местных СМИ, мужчина «отрубил голову голубю», прежде чем выбежать голым на улицу. Полицию вызвали озабоченные соседи, которым Демиденко сказал: "Я спас страну от шпиона".
Женщину обнаружили в луже крови в квартире подозреваемого. С травмами ее доставили в больницу, однако спасти потерпевшую не удалось. Правоохранители задержали подозреваемого, который уже был судим.
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе психологическое состояние мужчины.
