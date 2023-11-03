Россиянин угрожал взорвать самолет во время полета, если ему не принесут водки: чем все закончилось

Российский турист на борту самолета Гуанчжоу – Москва угрожал взорвать судно, если бортпроводники не принесут ему водки.

Дерзкий россиянин во время полета в Москву на самолете угрожал взорвать судно, если ему не принесут выпивки.

Об инциденте сообщает российский Telegram-канал Mash.

Хулиганом оказался 39-летний хоккеист команды ЛХЛ "Монетка" из Екатеринбурга Андрей Сидякин. Во время полета он приставал к стюардессам и стюардам, требовал подать ему алкоголь и в общем вел себя дерзко.

Вскоре ему сделали предупреждение. После этого мужчина пошел ва-банк – рассказал, что у него есть взрывное устройство, встал и попытался открыть дверь самолета.

В результате до конца полета бортпроводницы и бортпроводники обыскивали воздушное судно. После прилета в Москву на борт поднялись сотрудники службы безопасности аэропорта "Шереметьево" вместе с полицейскими и также обыскали лайнер.

Сидякина не задержали, а просто отказали в дальнейшей перевозке – в столице он должен был сделать пересадку, но после такого перформанса поедет на Урал другим способом.

Напомним, ранее в России пришлось посадить самолет Иркутск — Москва из-за драки на борту. Двое пассажиров устроили спарринг прямо в салоне. Другие пытались их разнять, но безуспешно.

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