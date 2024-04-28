Россиянин в Германии жестоко убил двух украинцев: погибшие оказались военными

Украинские военные проходили реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.
Убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники.
"Оказалось, что убитые были украинскими военнослужащими, проходившими реабилитацию в местной клинике. Это просто ужасная трагедия. Соболезнования родным и близким погибших", — написал Гончаренко.
По его словам, убийца задержан, но полиция до сих пор проводит допросы возможных свидетелей.
По информации журналиста Андрея Цаплиенко, убийца украинских военнослужащих в немецком Мурнау – местный "Z-патриот", открыто поддерживавший российскую агрессию и демонстративно носивший нашивки с "Z-символикой".
Украинцы ранее получили серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться.
Ранее сообщалось, что в баварском городке Мурнау россиянин зарезал двух украинцев. Один скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а другой доставили в больницу, где позже он также скончался.
Чуть позже был задержан 57-летний подозреваемый, оказавшийся гражданином РФ.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россиянин в Германии зарезал двух украинцев
Напомним, россияне в Германии убили мать и дочь и похитили у них младенца.
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