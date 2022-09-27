Россиянин вплавь убегал в Эстонию из-за мобилизации: его поймали, оштрафовали и вернули обратно

Он ночью переплыл реку и оказался в Эстонии, однако там его задержали, оштрафовали и вернули в Россию.

Об этом пишет ERR.

Россиянин незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва ориентировочно 26 сентября в 1:00 ночи. В 4.30 его задержали на одной из автобусных остановок. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел избежать мобилизации.

"Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию", — сообщили эстонские пограничники.

Напомним, россиянин посетовал, что его оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту и заставили выбросить ее.

Читайте также: