Россиянин вплавь убегал в Эстонию из-за мобилизации: его поймали, оштрафовали и вернули обратно

Гражданин России убегал от мобилизации в Эстонию.
Он ночью переплыл реку и оказался в Эстонии, однако там его задержали, оштрафовали и вернули в Россию.
Об этом пишет ERR.
Россиянин незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва ориентировочно 26 сентября в 1:00 ночи. В 4.30 его задержали на одной из автобусных остановок. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел избежать мобилизации.
"Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию", — сообщили эстонские пограничники.
Напомним, россиянин посетовал, что его оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту и заставили выбросить ее.
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