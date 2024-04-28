Россиянин зарезал двух украинских военных в Германии: все, что известно о трагедии

Посол Украины в Германии заявил, что убийство украинских военных на реабилитации в Германии – это больше, чем преступление

Украинцев на Родине и за рубежом всколыхнула жуткая новость – в Германии россиянин зарезал двух украинцев. Как оказалось, это были ранены военнослужащие, проходившие курс лечения и реабилитации.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

В сообщении Южной полиции Верхней Баварии говорится, что в субботу, 27 апреля, в городе Мурнау убили двух украинцев.

Один из мужчин уже скончался до прибытия врачей от серьезных травм. Второй мужчина, который был найден с очень серьезными травмами, умер уже после того, как был доставлен в ближайшую больницу, несмотря на немедленные реанимационные мероприятия.

Отмечалось, что пострадавшие – граждане Украины 23 и 36 лет. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

Правоохранители в совершенном подозревают 57-летнего мужчину. Кто он, в немецкой полиции, очевидно, сначала решили не разглашать.

Убитыми оказались украинские военнослужащие

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко первым рассказал, что убитыми оказались украинские военные.

По его словам, они проходили реабилитацию в местной клинике после ранения. Впоследствии эту информацию подтвердили и в МИДе. Отмечалось, что украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

Нападающим оказался россиянин – "Z-патриот"

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, местная полиция задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина РФ. В настоящее время продолжается следствие.

Журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что убийца украинских военнослужащих – местный "Z-патриот", открыто поддерживавший российскую агрессию и демонстративно носивший нашивки с "Z-символикой".

В свою очередь, украинцы ранее имели серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защититься от нападающего.

В местной полиции впоследствии уточнили, что 57-летний подозреваемый в убийстве двух украинцев был доставлен в тюрьму по запросу прокуратуры к следователю судьи. Он будет находиться под стражей.

МИД держит дело на контроле

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что убийство украинских военных на реабилитации в Германии – это больше, чем преступление

"Если подтвердится национальный мотив, это будет, кроме прочего, низкое и ужасное коварство. Но чего еще от них ждать. В любом случае, виновные должны понести ответственность по всей строгости закона. Но понесут. Держу в курсе", — написал дипломат в Facebook.

Он призвал украинских граждан, которые находятся в Германии быть бдительными, но не паниковать.

"Идентифицируйте себя на украинском языке. Нас здесь гораздо больше, чем их (россиян)", – подытожил Макеев.

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Россиянин в Германии зарезал двух украинских военных