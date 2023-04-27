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Россиянин жестоко избил пенсионерку на улице и "нокаутировал" ее несколькими ударами: видео (18+)

Россиянин жестоко избил пенсионерку на улице и "нокаутировал" ее несколькими ударами: видео (18+)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4213
Время на прочтение
1 мин
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Россиянин жестоко избил пенсионерку на улице и "нокаутировал" ее несколькими ударами: видео (18+)

Житель Челябинска ударил кулаком по лицу незнакомую пенсионерку прямо посреди улицы/Скриншот с видео

В Челябинске постоянно поступают жалобы на мужчину, избивающего незнакомых женщин.

В российском Челябинске мужчина избил прохожую пенсионерку и "нокаутировал" ее несколькими ударами. Это не первое нападение злоумышленника на незнакомок.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Ural Mash.

Нападающий толкнул локтем 71-летнюю женщину прямо на тротуаре возле администрации Курчатовского района Челябинска. Злоумышленник сразу же ударил пенсионерку кулаком по лицу. Мужчина остановился только тогда, когда женщина больше не могла стоять на ногах.

Отмечается, что это не первый подобный инцидент и жалобы на неизвестного мужчину, бьющего незнакомых женщин, поступают постоянно.

"По словам местных, он запинывал сотрудниц ТРЦ "Родник" прямо на рабочем месте, а после скрывался", – информирует паблик.

Напомним, в оккупированной Алуште пьяный 21-летний российский "казак" избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего товарища.

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Дата публикации
Просмотры
4213
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