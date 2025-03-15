Россиянина-капитана обвинили в убийстве после аварии танкера в Северном море: подробности

Российскому капитану контейнеровоза, врезавшемуся в американский нефтяной танкер в Северном море, выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве из-за смерти члена экипажа, считающегося мертвым.

Согласно сообщению полиции Хамберсайда, капитан Solong, 59-летний Владимир Мотин из Санкт-Петербурга, Россия, должен предстать в субботу, 15 марта, в магистратском суде Халла по обвинению в убийстве из-за грубой халатности, передает Mirror.

В заявлении правоохранителей говорится: "Расследование, проведенное полицией Хамберсайда при поддержке Агентства морской и береговой охраны (MCA) по поводу столкновения танкера с грузовым судном в Северном море у побережья Восточного Йоркшира, привело к тому, что мужчине было предъявлено обвинение".

38-летний Марк Анджело Перния, гражданин Филиппин, был назван членом экипажа, который, как полагают, погиб после аварии.

Гражданину РФ выдвинули обвинения в убийстве по неосторожности и он был заключен под стражу.

"В понедельник, 10 марта, около 11 утра полиция Хамберсайда получила сообщение о том, что между двумя судами произошло столкновение, в результате которого один член экипажа пропал без вести. Береговая охрана Великобритании провела масштабные поиски пропавшего члена экипажа, который считается погибшим. Семью поддерживают специально подготовленные офицеры, и наши мысли остаются с ними в это тяжелое время", - говорится в сообщении.

Авария танкера и грузового судна у берегов Британии 10 марта / Скриншот с видео

36 человек с обоих судов выбрались на берег, но один член экипажа Solong остается пропавшим без вести и считается погибшим.

Stena Immaculate остается на якоре на месте столкновения, в то время как Solong дрейфует на юг, и сейчас он виден у побережья Линкольншира.

Начальник береговой охраны Пэдди О'Каллаган заверил, что суда "стабильны", а спасательные команды поднялись на борт обоих для оценки повреждений. Он пояснил: "Сейчас на Solong есть лишь небольшие периодические очаги пожара, которые не вызывают чрезмерной обеспокоенности. На обоих судах остаются специализированные буксиры с противопожарными средствами. Регулярные полеты воздушного наблюдения продолжают следить за судами и подтверждают, что нет никаких причин для беспокойства по поводу загрязнения ни со Stena Immaculate, ни с Solong".

О'Каллаган также отметил: "Агентство здравоохранения Великобритании также помогает в реагировании и продолжает сообщать, что любой риск для здоровья населения на берегу считается очень низким".

Расследованием инцидента занимается Отдел расследования морских аварий (MAIB), который сообщил, что Solong "изменил курс" около 1:30 в понедельник. По данным MAIB, когда судно плыло восточнее маяка Лонгстоун, оно изменило "курс примерно на 150 градусов", взяв курс на юго-восток.

Напомним, фиолетовое грибовидное облако заполнило небо после смертельного взрыва в биолаборатории. В результате взрыва погибли четыре человека и еще четверо получили ранения.

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