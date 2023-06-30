Иностранца, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, нейтрализовали правоохранители

Местные СМИ сообщают, что он может быть причастен к российской террористической группировке "Вагнер".
Молдавские силы специального назначения нейтрализовали иностранца, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева.
Об этом сообщает правительственный Telegram-канал Prima sursa.
"В международном аэропорту Кишинева произошло вооруженное нападение. Его совершил иностранный гражданин, которому запретили въезд в Республику Молдова.
При конвоировании в стерильную зону для возвращения в страну отправления он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. На данный момент нападающий нейтрализован силами специального назначения", — говорится в сообщении.
Издание Pulsmedia сообщает, что мужчина прибыл рейсом из Турции. Также не исключается его причастность к российской террористической группировке "Вагнер".
Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба.
Кроме того, мы ранее информировали, что Конституционный суд Молдовы запретил пророссийскую партию Шор и назвал волну антиправительственных протестов, возглавляемую группой, неконституционной.
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