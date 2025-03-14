Россиянина Петровского приговорили к пожизненному за военные преступления в Украине

В Финляндии российский неонацист Ян Петровский осужден за военные преступления в Украине.

Об этом сообщил финский вещатель Yle.

Окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению одного из бывших главарей группировки "Русич" Воислава Тордена (ранее известный как Ян Петровский). Он обвинен в четырех военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в 2014 году.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе обвиняет Петровского в том, что он был сокомандующим группы бойцов "Русича", которые 5 сентября 2014 устроили засаду на группу украинских военных после того, как обманом подняли украинский флаг на блокпосте, убив тогда 22 человека и тяжело ранив четырех.

В то же время раненые украинские солдаты были казнены, один из них перед казнью был изуродован, что являются военными преступлениями согласно Римскому уставу и Женевским конвенциям.

Все обвинения Петровский возражал. Это первый случай, когда Финляндия предъявила обвинение россиянину за преступления, совершенные в Украине.

Напомним, Петровский был задержан в Финляндии в июле 2023 года, его опознали пограничники. Поскольку он находится в списке санкций ЕС под своим прежним именем – Ян Петровский, ему запретили выезжать в Финляндию.

Украина добивалась экстрадиции Петровского, но Верховный суд Финляндии отклонил запрос Киева по условиям содержания заключенных в украинских колониях. После этого власти Финляндии начали против него свое расследование.

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