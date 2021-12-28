Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Белоруси: детали

Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Белоруси: детали

Именно такой срок просил для него прокурор.

Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали террористическим.

Об этом пишет "Интерфакс".

Именно такой срок просил для него прокурор.

Дудникову вменяют разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Белоруси (ч.3 ст. 361 УК).

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Беларуси. Суд над ним начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.

Читайте также:

Последний шаг в подавлении независимых СМИ: Беларусь арестовала журналистов "Радио свобода"