Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Белоруси: детали

Именно такой срок просил для него прокурор.
Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали террористическим.
Об этом пишет "Интерфакс".
Именно такой срок просил для него прокурор.
Дудникову вменяют разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Белоруси (ч.3 ст. 361 УК).
Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Беларуси. Суд над ним начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.
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