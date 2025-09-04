Горящий человек / © Getty Images

Мужчина, которого убили на фестивале Burning Man в США, был идентифицирован официальными лицами как гражданин России Вадим Круглов.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Его тело было найдено около 21:15 30 августа во время кульминации фестиваля, когда деревянная фигура «Человека» начала гореть.

«Его семья была уведомлена», — сообщает Бюро по управлению земельными ресурсами Невады.

Региональное бюро судебно-медицинской экспертизы округа Вашоу, штат Невада, подтвердило, что Круглов был признан мертвым на месте происшествия. Однако представители бюро судебно-медицинской экспертизы не сообщили причину смерти, «пока продолжается дальнейшее расследование».

Тело россиянина нашли в луже крови случайные прохожие и сообщили об этом полиции.

«Хотя это кажется единичным преступлением, все участники должны всегда быть бдительными к своему окружению и знакомым», — заявил шериф округа Першинг Джерри Аллен в пресс-релизе 31 августа.

Двухнедельный фестиваль закончился в понедельник.

Об исчезновении Круглова, который проживал в Такоме, штат Вашингтон, его друзья сообщили в субботу. Теперь они собирают деньги, чтобы похоронить россиянина в его родном Омске.

Организаторы Burning Man в последние годы усилили присутствие правоохранительных органов и медицинские ресурсы, поскольку многие посетители фестиваля страдают от обезвоживания из-за пребывания в пустыне.

Участники также часто употребляют наркотики и алкоголь, что может дополнительно способствовать травмам и неотложным медицинским случаям.

Российские пропагандисты пишут, что россиянин переехал в США в 2016 году. Сначала он работал на Аляске, а затем переехал в штат Мичиган. Его друг рассказал, что во время последнего разговора Круглов заявлял, что «Путин и Трамп „крутые“.

Западные СМИ отмечают, что установить личность убийцы будет сложно, поскольку свидетелей преступления нет, а место, где произошло убийство, было без камер.

