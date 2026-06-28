Россиянина, угрожавшего Путину вооруженным бунтом, задержали: что с ним будет дальше

Россиянина арестовали за призыв к бунту против Кремля

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Вчера, 27 июня, в России задержали бывшего военнослужащего Александра Лунина, который воевал против Украины, за угрозы Путину восстанием и публикацию реального положения дел в российской армии.

Об этом стало известно из Telegram-канала самого Лунина.

Россиянина, угрожавшего бунтом Путину, задержали

Сообщается, что экс-военный был задержан российскими силовиками. Накануне мужчина записал видеообращение, в котором потребовал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что «армия может развернуть оружие против Кремля».

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Информацию о задержании опубликовал администратор ресурса, близкий знакомый семьи Лунина. По его словам, россиянин «жив и здоров», а сам факт ареста уже подтвердила его жена.

По решению суда Лунин был отправлен под административный арест сроком на 11 суток.

В то же время автор публикации уточнил, что конкретная статья, по которой было вынесено судебное постановление, пока остается неизвестной.

Ранее Лунин записал несколько видео, которые набрали миллионы лайков и просмотров, о том, что он якобы контактировал с «высокими представителями Минобороны и силовых структур». По его словам, они якобы потребовали от него добиться встречи с Владимиром Путиным, чтобы передать реальные данные о положении дел в российской армии.

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Накануне ареста жена Лунина выложила в TikTok видео, в котором сообщила о ночном обыске в их доме в селе Лизиновка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома всю компьютерную технику. Впоследствии и это видео было удалено.

Что предшествовало

Напомним, российский блогер и участник войны против Украины Александр Лунин опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором подверг резкой критике ситуацию в армии РФ.

Оккупант заявил, что сотни тысяч российских военных содержат в ямах-«зинданах», пытают за отказ выполнять самоубийственные приказы или платить командирам, а также «обнуляют» (убивают — ред.). Лунин потребовал личной встречи с Путиным, пригрозив, что в противном случае армия восстанет против Кремля.

В Кремле уже отреагировали на этот ультиматум. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слышал об обращении, но еще не успел с ним ознакомиться. В то же время он назвал озвученные блогером угрозы «достаточно странными формулировками».

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По данным СМИ, сам Лунин ранее служил в 150-й мотострелковой дивизии, где и получил ранения.

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