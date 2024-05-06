Россиянка дважды вышла замуж за братьев-оккупантов, ликвидированных в Украине, и стала миллионершей

Женщина получила выплаты от РФ за смерть своих мужей-оккупантов.

В России женщина по имени Евгения за два года войны РФ против Украины потеряла двух мужей, но вместо этого получила от государства 10 миллионов рублей в качестве компенсации за. Оба ее мужа были родными братьями.

Об этом написал один из "православных" пабликов России.

Первый муж Евгении, оккупант Виталий, погиб под Херсоном в 2022 году. Немного погоревав и получив первую компенсацию от РФ, женщина повторно вышла замуж за его родного брата Леонида.

Однако "семейная идиллия" длилась недолго. Леонида также призвали на так называемую "СВО" и в 2024 году его ликвидировали под Авдеевкой Донецкой области.

Российские власти снова порадовали уже дважды вдову Евгению денежными выплатами.

Россиянка, потерявшая двух мужей на войне в Украине /Фото: скриншот

Напомним, россиянка советует оккупанту "прятаться в кустах, потому что не за кого воевать" — перехват ГУР.

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