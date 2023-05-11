Россиянка испугалась "беспилотника" над Санкт-Петербургом, который оказался толстой чайкой

Россиянка сообщила в полицию о белом беспилотнике, якобы летающем над парком в Санкт-Петербурге. На самом деле, БПЛА оказался местной чайкой.

В Санкт-Петербурге женщина приняла птицу за беспилотник и переполошила полицию.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Россиянка обратилась к местным оперативникам и рассказала, что над Южно-Приморским парком в Санкт-Петербурге летает белый дрон. Женщина уверяла, что видела именно беспилотник и даже находила фото похожих моделей в Сети. По ее словам, он направлялся в сторону Сосновой Поляны.

На самом же деле оказалось, что это была все лишь белая беззащитная птица.

Сами сотрудники полиции настолько поверили в историю россиянки, что сами якобы заметили что-то вроде дрона, но оно так же быстро улетело, размахивая крыльями.

Напомним, в РФ утверждают, что 9 мая Украина "пыталась атаковать" московскую Красную площадь и якобы выпустила около 100 беспилотников.

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