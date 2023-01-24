Россиянка, которая раньше призвала Путина "бомбить" Дрезден, разревелась на камеру и умоляет о помощи

Россиянка Елена Дирксен, которая в октябре призвала диктатора РФ Владимира Путина "бомбить" Дрезден, разревелась на камеру и пожаловалась на якобы "травлю" со стороны украинских активистов. Скандальная россиянка, живущая в Германии, умоляет о помощи МИД РФ.

Об этом россиянка в отчаянии рассказала в социальных сетях.

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По ее словам, она неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы Германии, но ни одно из ее заявлений не было принято к рассмотрению.

"В августе я позволила себе рассказать небольшой местной газете обо всех угрозах и нападках, которые получаю я и мой ресторан со стороны проукраинских активистов. Они стали мне еще интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях. А правоохранители решили вместо того, чтобы заниматься этими угрозами"., которые поступают мне и моему ресторану, возбудить уголовное дело против меня и устроить показательный процесс с наказанием, происходящим с теми, кто не высказывается плохо в адрес РФ", — заявила вся в слезах россиянка.

Напомним, в октябре 2022 года живущая в Германии россиянка призвала президента РФ Путина бросить ракету на площадь в Дрездене, где собралась толпа людей, выступивших против войны в Украине. Позже стало известно, что эта россиянка – владелица ресторана "Родина" в Германии Елена Дирксен, родом из Таганрога.

На призывы россиянки Елены Дирксен разбомбить площадь в центре Дрездена отреагировала полиция Германии и расследует ее скандальные заявления.

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