Россиянка нагло похитила ребенка в Испании: чем все закончилось

Ребенок

Реклама

В городе-курорте Марбелья, провинция Малага, разгорелся скандал: трехлетнего мальчика по имени Оливер похитила его мать, гражданка России. У ребенка есть британское гражданство.

Об инциденте сообщило британское издание The Telegraph.

Министерство внутренних дел Испании обнародовало фотографию пропавшего мальчика. В последний раз его видели 4 июля в Марбелье. В сообщении отмечалось, что у мальчика серые глаза, светлые волосы, рост 85 см и вес около 15 кг.

Реклама

Угнанный мальчик / © The Telegraph

Отец обратился с заявлением только через месяц

Отец ребенка, британец, заявил в полицию, что мальчика похитила его бывшая жена, являющаяся русской. Известно, что родители находятся в разводе.

Правоохранители уточнили, что мужчина обратился в полицию только в августе — через месяц после исчезновения ребенка.

Судебный запрет на выезд

Источники издания сообщают, что существует судебное решение, запрещающее матери вывозить ребенка из Испании. Несмотря на это, она покинула страну вместе с сыном.

«Мать и отец разведены, и есть судебное решение, запрещающее матери вывозить мальчика. Все они проживали на Коста-дель-Соль», — цитирует The Telegraph источник.

Реклама

Что говорит полиция

Полиция Испании подтвердила, что расследует инцидент как похищение ребенка одним из родителей. По предварительным данным, мать вывезла Оливера в Россию, где сейчас может скрываться.

По состоянию на момент публикации нет официальной информации об условиях опеки над ребенком или о том, выдан ли международный ордер на арест матери.

Напомним, в сердце пустыни Блэк-Рок в США, где проходит культовый фестиваль Burning Man, родился ребенок. Роды произошли тогда, когда территорию накрыли мощные пылевые бури.

В этом году фестиваль проходит исключительно в тяжелых условиях: участники жалуются на непроходимые дороги, подтопление и даже опасность поражения током. Организаторы в соцсетях просили не приезжать: «НЕ — повторяю — НЕ приезжайте сюда».

Реклама

Официального подтверждения от Burning Man о рождении ребенка пока нет, но свидетели утверждают, что эта история реальна.