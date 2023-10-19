Россиянка придумала домогательства к дочери, чтобы вызвать полицию: зачем она это сделала

Москвичка рассчитывала на помощь правоохранителей по совсем другому делу.

Жительница Москвы Светлана вызвала полицию к своей 15-летней дочери, солгав в заявлении о домагательствах к подростку.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

45-летняя москвичка Светлана позвонила в полицию и рассказала дежурному, что дочь заявила ей о насилии: девушка якобы сказала, что в подъезде дома к ней приставал неизвестный парень.

Когда в дом мамы с дочерью приехали полицейские, оказалось, что историю с домагательствами Светлана придумала. На самом деле, женщина хотела, чтобы правоохранители помогли ей по другому делу.

Маме не нравилось, что ее дочь курит электронную сигарету. Словами повлиять на девочку не получалось, поэтому женщина решила напугать ее полицейскими. Помогли ли правоохранители в воспитании подростка – не сообщается, а вот ее маму теперь точно ждет проверка за ложный вызов полиции.

Москва Светлана/Фото: российские Телеграм-каналы

К слову, в российском Сургуте пригласили в школу бывшего зека, который воевал против Украины, чтобы он провел "урок мужества" для учеников младших классов.

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