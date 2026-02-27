Россиянка-рецидивистка снова пробралась на самолет без билета: детали скандала в аэропорту

Россиянка Светлана Дали / © Facebook

Гражданка России Светлана Дали в очередной раз доказала уязвимость системы авиационной безопасности, добравшись из США в Италию без билета. Женщина, которую уже судили за аналогичный полет в Париж, снова оказалась в центре скандала.

Об этом сообщили CNN, NBC News и Guardian.

Дали — гражданка России, у которой есть статус постоянного резидента США. По информации правоохранителей, вечером 25 февраля она смогла незаметно пройти мимо сотрудников авиакомпании в международном аэропорту «Ньюарк Либерти» в штате Нью-Джерси и попала на самолет, следовавший в Милан.

Уже во время рейса персонал обнаружил, что женщина находится на борту без билета. Россиянка делала вид, что не слышит вопросов экипажа, когда ее просили подтвердить наличие билета.

Светлану Дали задержали утром 26 февраля после приземления самолета в Милане. В ФБР подтвердили, что знают об этом инциденте.

Отмечается, что подобные случаи являются чрезвычайно редкими из-за строгих правил авиационной безопасности. В то же время для Дали это уже не первая попытка незаконно попасть на борт самолета.

В мае 2024 года она без билета пробралась на рейс в Париж: обошла проверку документов, прошла вместе с персоналом и некоторое время скрывалась в туалете самолета, пока ее не обнаружили. По прибытии во Францию женщину задержали.

Впоследствии россиянку депортировали в США, где начался судебный процесс. Сначала Дали отпустили под надзор с электронным браслетом, но в декабре 2024 года женщину снова арестовали после того, как она срезала этот браслет.

Прокуроры также сообщали, что Дали по меньшей мере дважды ранее пыталась сесть в самолет без документов. В частности, за два дня до инцидента с рейсом в Париж женщина пыталась проникнуть на борт в штате Коннектикут. А в феврале 2024 года агенты ICE обнаружили ее в туалете служебной зоны международного терминала аэропорта Майами.

В конце концов, в 2025 году суд назначил россиянке наказание в виде срока, который она уже отбыла под стражей.

К слову, в прошлом году через семь минут после взлета рейса Новосибирск-Москва пассажирка авиакомпании «Победа» избила двух стюардесс. Конфликт спровоцировали правила поведения и запрет пользоваться телефоном: женщина бросила бумаги в бортпроводницу, а затем начала драку. Очевидцы помогли утихомирить хулиганку — ее связали до конца полета.