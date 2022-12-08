Россиянка устроила эпический скандал в Ростове из-за сине-желтых декораций: видео

Неадекватная жительница российского города возмутилась, увидев, что коммунальщики монтируют на улице декорации к новогодним праздникам в синих и желтых цветах.

В российском городе Ростове-на-Дону женщина с бранью набросилась на коммунальщиков, монтировавших из синих и желтых блоков декорации к новогодним празднованиям.

Она принялась снимать на видео работников и требовала объяснений, почему происходит это "позорище".

"Патриотка" РФ требовала отнести "хохлячие флажки" к границе с Украиной. Когда один из работников попытался объяснить, что ничего страшного не происходит, женщина начала угрожать судом, заявив: "Ты давай еще "Слава Украине" здесь прокричи!"

Неадекватная россиянка не знала, что так разозлившие ее украшения стояли в Ростове еще в прошлом году. Из них состоял так называемый "Сказочный замок" из синих, желтых и красных блоков — цветов флага Ростовской области.

В соцсетях сообщают, что после эпического скандала, устроенного женщиной, сине-желтые декорации с улиц Ростова исчезли.

Напомним, в Москве правоохранители доставили в отделение пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами, а также пришли домой к семье с обыском.

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