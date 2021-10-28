Россиянка в 24 года стала матерью 22 детей от мужчины-миллионера: собирается ли пара останавливаться

Россиянка в 24 года стала матерью 22 детей от мужчины-миллионера: собирается ли пара останавливаться

За большим количеством детей ухаживают за 16 нянь.

24-летняя девушка, уроженка Москвы, по имени Кристина Озтюрк воспитывает 22 детей вместе с 57-летним мужчиной-миллионером Галипом Озтюрком, с которым познакомилась на отдыхе в Грузии.

Об этом пишет The Daily Mail.

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В планах россиянки – 105 биологических детей.

С Галипом, владельцем элитной недвижимости, уроженцем Турции, россиянка познакомилась в прибрежном городе Батуми в Грузии.

Сейчас семья проживает в трехэтажном поместье. У Галипа также есть собственные дети от первого брака, однако россиянка только рада большой семье.

Сначала пара согласилась, что Кристина будет рожать каждый год по ребенку, но потом оба поняли, что репродуктивной способности молодой жены "не хватит на удовлетворение их требований".

Поэтому для рождения воспользовались услугами суррогатных матерей в одной из клиник Батуми, что обошлось Галипу почти в 10 тысяч долларов за одну беременность.

Общая сумма суррогатного материнства обошлась влюбленным более чем в 200 тысяч долларов. В течение года у Кристины и Галипа появилось 18 детей.

За детьми ухаживают 16 нянь, на услуги которых пара тратит почти 100 тысяч долларов в год. А на предметы первой необходимости для младенцев молодая мама тратит более 5,5 тысячи долларов в неделю.

"Я не знаю, сколько их будет в результате, но мы пока не планируем останавливаться. Клиника в Батуми выбирает для нас суррогатных мам и берет на себя полную ответственность за этот процесс. Мы лично не знакомы с суррогатными матерями и не имеем с ними прямого контакта", – сказала Кристина.

Напомним, в Винницкой области многодетная мама родила двойню и теперь в семье Бородулиных 15 детей — восемь девушек и семеро парней.

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