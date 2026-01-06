Россиянкам путь закрыт: как работает университет шпионов во Франции

Студенты образовательной программы для разведки в университете Sciences Po Saint-Germain / © BBC

Французский университет Sciences Po Saint-Germain стал кузницей кадров для разведки страны. Здесь действующие агенты под прикрытием учатся вместе со студентами, а профессора не знают настоящих имен своих воспитанников. Россиянок и израильтянок туда не принимают.

Об этом сообщает BBC.

Профессор Sciences Po Saint-Germain Ксавье Кретье признает, что настоящие имена значительной части слушателей его курса ему неизвестны. Для академической среды такая ситуация нетипична, однако деятельность самого преподавателя также выходит за пределы привычных университетских рамок. Он не просто читает лекции, а участвует в подготовке кадров для французских спецслужб.

«Я редко знаю биографию сотрудников спецслужб, которых направляют на курс, да и вообще сомневаюсь, что имена, которые мне называют, являются настоящими», — отмечает профессор.

Образовательная программа для разведчиков

Особенностью этого университета является уникальная образовательная программа, которая объединяет студентов в возрасте около 20 лет с действующими сотрудниками французских разведывательных структур, обычно в возрасте от 35 до 50 лет. Курс называется Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales — «Диплом по разведке и глобальным угрозам». Его создали в сотрудничестве с Académie du Renseignement, учебным подразделением спецслужб Франции.

Программа появилась по запросу государства еще десять лет назад. После терактов в Париже в 2015 году власти развернули масштабный набор персонала в разведывательные органы и обратились к Sciences Po с просьбой разработать курс как для подготовки новых агентов, так и для постоянного обучения тех, кто уже служит.

Заинтересованность проявил и крупный бизнес: французские компании увидели в программе возможность повысить квалификацию собственных служб безопасности и привлечь перспективных выпускников.

Учебный курс включает 120 ч. занятий, распределенных на четыре месяца. Для внешних слушателей — сотрудников спецслужб и представителей частного сектора — участие стоит примерно 5000 евро.

Основная задача программы — научить распознавать угрозы в любой среде и понимать механизмы их выявления и противодействия. Среди ключевых направлений обучения — экономика организованной преступности, исламский джихадизм, корпоративная разведка и политическое насилие.

На недавнем групповом фото некоторые студенты решили стоять спиной к камере

Французские спецслужбы существенно выросли

Профессор Креттье, который преподает дисциплину по политической радикализации, отмечает: за последние годы французские спецслужбы существенно выросли. По его словам, сейчас в так называемый «внутренний круг» входит около 20 тыс. агентов.

Это, в частности, DGSE — служба внешней разведки, аналог британской MI6 или американского ЦРУ, а также DGSI, отвечающая за внутреннюю безопасность, подобно MI5 или ФБР.

Впрочем, сфера их деятельности не ограничивается только борьбой с терроризмом.

«Кроме двух основных спецслужб, существует также Tracfin — разведывательный орган, специализирующийся на отмывании денег. Он обеспокоен ростом мафиозной активности, особенно на юге Франции, в частности коррупцией в государственном и частном секторах, вызванной огромными доходами от нелегальной торговли наркотиками», — объясняет профессор.

Кто преподает программу для шпионов?

Среди преподавателей программы — сотрудник DGSE, который в свое время работал в Москве, бывший посол Франции в Ливии и высокий представитель Tracfin. Отдельный учебный модуль ведет руководитель службы безопасности энергетического концерна EDF.

Спрос на диплом со стороны частного сектора только растет. Крупные компании, прежде всего в сфере обороны и аэрокосмических технологий, а также французские бренды класса люкс все активнее заинтересованы в выпускниках на фоне постоянных угроз кибератак, шпионажа и диверсий.

Выпускников приглашают Louis Vuitton и Dior

В последнее время выпускников уже пригласили на работу оператор мобильной связи Orange, оборонно-аэрокосмическая группа Thales и холдинг LVMH, к которому принадлежат бренды Louis Vuitton, Dior, а также дома шампанских вин Dom Pérignon и Krug.

В этом году программу проходят 28 слушателей, из которых шестеро — действующие сотрудники спецслужб. Их несложно заметить: во время перерывов они держатся отдельно от младших студентов и не слишком рады общению с журналистами.

Не раскрывая своих должностей, один из них со скрещенными руками отмечает, что этот курс считают быстрым трамплином от офисной работы к полевым задачам. Другой признается, что именно академическая среда вдохновляет его на новые идеи. В журнале посещаемости они оставляют только свои имена.

Почти половина студентов — женщины: россиянок и израильтянок не берут

Почти половину студентов курса составляют женщины, и, по словам преподавателя Себастьена-Ива Лорана, специалиста по технологиям в разведке, это относительно новая тенденция.

«Интерес женщин к разведывательной деятельности — явление новое. Они верят, что смогут сделать мир лучше. А общей чертой почти всех этих молодых студентов является сильный патриотизм — и это заметное отличие от ситуации двадцатилетней давности», — отмечает он.

Для поступления на программу обязательным условием является французское гражданство, хотя в отдельных случаях допускают и лиц с двойным гражданством.

В то же время профессор Кретье признает, что вынужден проявлять бдительность.

«Я регулярно получаю заявки от очень привлекательных израильтянок и россиянок с блестящими резюме. Понятно, что они сразу попадают в корзину», — сказал он.

На одном из недавних групповых фото курса агентов легко узнать — они стояли спиной к объективу.

И хотя все студенты и профессиональные разведчики, с которыми пришлось пообщаться, имеют подтянутый и спортивный вид, профессор Кретье отмечает: романтика в стиле Джеймса Бонда — это миф.

«Немногие новобранцы в конце концов будут работать в поле. Большинство должностей во французских спецслужбах — это работа за столом», — пояснил он.

К слову, американка Энн Батлер в течение 27 лет скрывала от своих пятерых детей работу в ЦРУ, делая вид обычного дипломата Государственного департамента США. Пока муж молча помогал хранить тайну, Энн занималась вербовкой агентов в террористических группировках и иностранных правительствах, совмещая опасные миссии в горячих точках с воспитанием детей и домашними делами.