В одном из крупнейших аэропортов Италии "Фьюмичино" россиянке не продали воду из-за ее паспорта. По ее словам, продавщица, увидев ее паспорт, заявила, что "россиянам воду продавать запрещено". Гражданка РФ как раз должна была лететь в Ереван и перед отъездом решила купить бутылку воды.

Об этом пишут итальянские СМИ.

Видео с жалобами россиянки распространила в Сети.

Работница магазина заверила, что продавать воду россиянам ей якобы запретили в Министерстве иностранных дел Италии. Однако никаких подобных инструкций от МИДа не поступало. Очевидно, что женщина хотела таким образом показать свое отношение к гражданке страны-террориста России.

"Я хотела купить бутылку воды в магазине Aelia Duty Free в аэропорту Фьюмичино. Но когда продавщица увидела мой паспорт, сказала, что россиянам воду не продают, это распоряжение итальянского МИД. Даже не знаю, что сказать… Я 10 лет живу в Италии, имею вид на постоянное проживание, плачу налоги", – пожаловалась россиянка.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, речь идет об Анне Лариной, которая живет в Италии и работает учительницей русского языка и переводчицей.

Напомним, Польша отреагировала на инцидент во время протеста фермеров – пророссийский плакат и призыв к Путину.

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