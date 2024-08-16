Россиянку посадили на 12 лет за донат в поддержку Украины: она пожертвовала 51 доллар

Российский суд приговорил балерину-любительницу Ксению Карелину к 12 годам заключения за государственную измену – она пожертвовала 51 доллар благотворительному фонду в поддержку Украины.

Об этом сообщает BBC.

Карелина, обладающая американским и российским гражданством, признала себя виновной на прошлой неделе после судебного заседания, состоявшегося за закрытыми дверями.

Она жила в Лос-Анджелесе и стала гражданкой США в 2021 году. Ксения была арестована во время посещения семьи в январе в прошлом году в Екатеринбурге.

Прокуроры требовали 15 лет заключения. Суд в Екатеринбурге признал ее виновной в государственной измене и приговорил к тюремному заключению в колонии общего режима.

Служба безопасности ФСБ России обвинила Карелину в сборе денег для украинской организации, поставляющей оружие украинским военным.

Российские правозащитники заявили, что проживая в США, она совершила один перевод в размере 51,80 доллара в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Предполагается, что ФСБ обнаружила транзакцию в ее телефоне.

Ксения Карелина / Фото: EPA

Ее адвокат Михаил Мушаилов сказал, что Карелина только призналась в переводе денег и считала, что средства помогут жертвам по обе стороны. Он сообщил российским СМИ, что она подаст апелляцию на приговор.

Благотворительная организация Razom for Ukraine заявила ранее в этом году, что она "ошеломлена" известием об аресте балерины и отрицала сбор денег на оружие или боеприпасы. Она заявила, что это благотворительная организация, основанная в США, занимающаяся гуманитарной помощью и ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Карелина предстала перед судом в июне в том же суде, что и Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal, заключенный за шпионаж, но освобожденный в начале этого месяца в рамках большого обмена заключенными с США и другими западными странами.

Дела в Екатеринбурге слушал тот же судья, Андрей Минеев.

Бойфренд Ксении Карелиной, боксер Крис ван Хейерден, заявил 15 августа, что он очень зол на Госдепартамент США.

"Я проснулся от новостей сегодня утром. Я все еще сижу здесь и перевариваю происходящее", — сказал он CBS News. "Две недели назад состоялся обмен заключенными, и Ксении в этом списке не было", — сказал он, добавив, что последние восемь месяцев он настаивал на ее отправке домой. "Ксения должна быть дома, и я злой, и стараюсь сохранять самообладание".

Ксения Карелина с бойфрендом / Фото: instagram.com/worldboxingnews

В интервью BBC Newshour Крис сказал, что, по его мнению, Карелиной не следовало возвращаться в Россию в начале года.

"Теперь мой вопрос: можем ли мы сегодня объявить Ксению "неправомерно задержанной", чтобы, когда произойдет следующий обмен, она стала его частью?".

Если США объявляют человека "неправомерно задержанным", это означает, что они рассматривают его как политического заложника, и переговоры жизненно важны для обеспечения его свободы.

Он добавил: "К моему удивлению, было два человека [в обмене заключенными], которые не были объявлены "неправомерно задержанными", и они вышли на свободу — так почему же Ксения не дома?".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале в 2022 году российские власти подавляют инакомыслие, и правозащитные организации утверждают, что против антивоенных диссидентов было возбуждено более 1000 уголовных дел. В прошлом году президент Владимир Путин подписал указ, официально увеличивающий максимальный срок заключения за государственную измену с 20 лет до пожизненного. По данным правозащитников, в прошлом году было возбуждено рекордное количество дел о государственной измене.

В июле подросток Кевин Лик, гражданин Германии и России, был приговорен к четырем годам лишения свободы за государственную измену. Он был одним из 16 мужчин и женщин, освобожденных Россией в рамках обмена пленными с Западом.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ответил, будет ли в ближайшее время обмен пленными "всех на всех". В списках военнопленных и гражданских заложников есть лица, которых россияне заключили в тюрьму еще до начала полномасштабного вторжения – с 2014 года.

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