Россиянку в США заставили стереть с ее гаража надписи о ЧВК "Вагнер" и Бахмуте (видео)

Возмущенные прохожие заявили поклоннице российской агрессии, что ей "в этой стране нет места".
Россиянка-жительница США разместила на своем гараже пропагандистские надписи, прославляющие боевиков ЧВК "Вагнера" за уничтожение украинского Бахмута.
В соцсетях появилось соответствующее видео.
Так, россиянка прицепила на свой гараж надпись: "Бахмут – наш. Спасибо, "Вагнер".
Эти пропагандистские надписи заметили другие местные жители, которые заставили владелицу гаража отдирать каждую наклеенную на него букву.
На опубликованных кадрах видно, что россиянка пытается очистить от пропаганды свой гараж, но в то же время утверждает прохожим, что Бахмут – это теперь якобы Россия.
"Я думаю, что вам в этой стране нет места. В Бахмут тогда уезжайте. Увидите, сколько детей там погибло. Такой месседж написать – это нужно быть полностью дебилом… Любишь Россию? Чемодан, вокзал, Россия!" – заявил на видео один из возмущенных мужчин.
"Вы – фашисты, русские!" – добавил другой.
"Количество российских трупов в Бахмуте не означает, что это – Россия", – отметил еще один человек.
Напомним, что касается ситуации в Бахмуте, то ВСУ контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет". В пригороде оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнера" на армейские регулярные отряды. А на Бахмутском направлении враг пытается остановить продвижение защитников Украины по флангам.
Читайте также: