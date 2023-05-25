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Россиянку в США заставили стереть с ее гаража надписи о ЧВК "Вагнер" и Бахмуте (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2385
Время на прочтение
2 мин
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Россиянку в США заставили стереть с ее гаража надписи о ЧВК "Вагнер" и Бахмуте (видео)

Россиянка-жительница США нанесла на свой гараж надписи о ЧВК "Вагнер" и Бахмуте/Скриншот

Возмущенные прохожие заявили поклоннице российской агрессии, что ей "в этой стране нет места".

Россиянка-жительница США разместила на своем гараже пропагандистские надписи, прославляющие боевиков ЧВК "Вагнера" за уничтожение украинского Бахмута.

В соцсетях появилось соответствующее видео.

Так, россиянка прицепила на свой гараж надпись: "Бахмут – наш. Спасибо, "Вагнер".

Эти пропагандистские надписи заметили другие местные жители, которые заставили владелицу гаража отдирать каждую наклеенную на него букву.

На опубликованных кадрах видно, что россиянка пытается очистить от пропаганды свой гараж, но в то же время утверждает прохожим, что Бахмут – это теперь якобы Россия.

"Я думаю, что вам в этой стране нет места. В Бахмут тогда уезжайте. Увидите, сколько детей там погибло. Такой месседж написать – это нужно быть полностью дебилом… Любишь Россию? Чемодан, вокзал, Россия!" – заявил на видео один из возмущенных мужчин.

"Вы – фашисты, русские!" – добавил другой.

"Количество российских трупов в Бахмуте не означает, что это – Россия", – отметил еще один человек.

Россиянку в США заставили убрать из ее дома надписи о ЧВК "Вагнер" и Бахмуте

Россиянку в США заставили убрать из ее дома надписи о ЧВК "Вагнер" и Бахмуте

Напомним, что касается ситуации в Бахмуте, то ВСУ контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет". В пригороде оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнера" на армейские регулярные отряды. А на Бахмутском направлении враг пытается остановить продвижение защитников Украины по флангам.

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Дата публикации
Просмотры
2385
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