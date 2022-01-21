Российская агрессия: Испания отправляет свои военные корабли в Черное море

Мадрид делает это для поддержки сил НАТО.
Испания отправляет военные корабли в Черное море через российскую агрессию .
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 января.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, Мадрид делает это для поддержки сил НАТО через наращивание российских войск на границе с Украиной. Она подчеркнула: Альянс будет защищать суверенитет любого государства, которое может и хочет присоединиться к нему.
Первый из кораблей – тральщик – уже в пути. Испанский фрегат отплывет на днях. Мадрид также размышляет над тем, чтобы отправить в Болгарию свои истребители.
Кстати, накануне свой фрегат для поддержки НАТО в Средиземном и Черном морях отправила Канада. Там заявили, что заграничная миссия судна продлится полгода.
Как сообщалось, на шведском острове Готланд усилена боеспособность на фоне роста военной активности России в Балтийском море. в административный центр Висбю паромом доставлена боевая техника. Руководитель Готландского полка Маттиас Ардин подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин". Часть из них уже патрулирует гавань.
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