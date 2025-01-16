Российская агрессия может вовлечь США в ядерный конфликт – кандидат Трампа на должность директора ЦРУ

По словам Джона Рэтклиффа, российско-украинская война сеет разрушения и увеличивает риск втягивания США в конфликт с ядерной страной.

Эксдиректор национальной разведки США Джон Рэтклифф во время рассмотрения в Сенате его кандидатуры на должность директора ЦРУ в администрации Трампа в среду, 15 января, заявил, что главными угрозами для Соединенных Штатов являются распространение российской агрессии, желание Китая доминировать и транснациональные преступные организации.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Российско-украинская война продолжается, она сеет разрушения и увеличивает риск втягивания США в конфликт с ядерной страной", – заявил Ретклифф.

По его мнению, США сегодня сталкиваются с "наверное, самой сложной ситуацией для национальной безопасности в истории страны". Он перечислил наибольшие угрозы безопасности США, первой из которых назвал усилия Коммунистической партии Китая стать страной, доминирующей в мировой экономике, новейших технологиях и военной сфере.

Ретклифф также отметил, что "транснациональные преступные организации наполняют американские общества насилием и смертоносными наркотиками", что создает крайне угрожающую ситуацию в стране. Он также обратил внимание на разрушительное влияние войны России против Украины, особенно ввиду того, что это может вовлечь США в ядерный конфликт.

По словам Редклиффа, угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов также представляют иранский режим и террористические группировки, которые он финансирует, общая ситуация на Ближнем Востоке и намерения КНДР по дестабилизации южноазиатского региона.

"Ужесточение координации между соперниками и противниками Америки может увеличить угрозы, которые каждый из них представляет для нас отдельно", — подчеркнул Ретклифф.

В то же время, он отметил, что будущее национальной безопасности, геополитики и вообще человеческой цивилизации будут определять новейшие технологии, в частности искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Напомним, сенатор США Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки, чтобы закончить войну. По его мнению, Россия не сможет оккупировать всю Украину, впрочем, и Украина сейчас не способна вернуть все оккупированные территории.

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