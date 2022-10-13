"Российская армия будет уничтожена": Боррель сообщил, как мир ответит на ядерную атаку РФ по Украине

Высокий представитель ЕС заверил, что "любая атака против Украины найдет свой ответ – не ядерный, но мощный".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что российская армия будет уничтожена неядерными средствами в случае любой ядерной атаки против Украины.

Об этом Боррель сказал 13 октября на церемонии открытия Дипломатической академии ЕС в Брюгге.

"Сейчас существует ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Хорошо, он не может позволить себе блефовать. И это должно быть понятно – что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и страны-члены, Соединенные Штаты и НАТО, – они тоже не блефуют", – предупредил глава европейской дипломатии.

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"Любая атака против Украины найдет свой ответ, – не ядерный ответ, но такой мощный, что, с военной точки зрения, российская армия будет уничтожена, и Путину не нужно будет блефовать", – подчеркнул Боррель.

Он также выразил мнение, что война РФ против Украины меняет многие вещи, в том числе и Евросоюз.

"Эта война создаст другой Европейский Союз, который будет иметь другие перспективы… Это серьезный момент нашей истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и решительность. Полную решительность", – призвал высокий представитель ЕС.

Ответ мира на применение Россией ядерного оружия

Президент Франции Макрон заявил, что его государство не применит ядерное оружие против России даже в том случае, если та запустит такую ракету по Украине.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что в ответ на ядерную атаку по Украине США могут потопить Черноморский флот РФ, ударить по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Издание CNN со ссылкой на чиновника из НАТО сообщило, что ядерный удар со стороны РФ "почти наверняка" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны Альянса.

Сам генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса в ближайшее время проведут учения по ядерному сдерживанию. Он также заверил в сиюминутной реакции на ядерный удар РФ по Украине.

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