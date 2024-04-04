Российская армия "почти полностью восстановлена" – представитель Госдепартамента США

Ранее в Литве оценивали, что России понадобится от пяти до семи лет, чтобы восстановить свои силы для полномасштабной войны.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия восстановила свою армию после огромных потерь, понесенных в войне против Украины.

Об этом представитель Госдепа сказал на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности, сообщает Defense News.

"В течение последних нескольких месяцев мы оценили, что Россия почти полностью восстановила военную структуру", – заявил Кэмпбелл.

Также читайте РФ готовит наступление на май-июнь: в ЦПД назвали направления

Его оценка, похоже, противоречит оценке Пентагона и союзников США в Европе. Ведь на встрече в формате "Рамштайн" в конце марта американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что РФ понесла более 315 тыс. потерь во время войны. Пентагон констатировал, что из-за сокращения помощи от США, которое привело к нехватке боеприпасов у украинских военных, российские войска продвинулись. Но это тоже им дорого стоило, отметили в ведомстве.

Глава Комитета нацбезопасности Литвы в интервью в начале 2024 года оценил, что России понадобится от пяти до семи лет, чтобы восстановить свои силы для полномасштабной войны.

Читайте главные новости дня:

В то же время, Москва резко увеличила расходы на оборону с 2022 года – до 6% ВВП в своем бюджете на 2024 год. Это часть больших усилий Кремля перевести свою экономику, и в частности оборонную промышленность, на военные рельсы.

Отчасти своим успехом Кремль обязан поддержке со стороны Китая, а также Северной Кореи и Ирана. И Кэмпбелл, и другое высокопоставленное должностное лицо из американской администрации сказали, что Китай помог РФ пережить экономические и военные неудачи за последние два года.

"Мы действительно видели, как [КНР] начала помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути заполняя торговлю с европейскими партнерами, прекратившуюся после российского вторжения в Украину", — сказал чиновник.

В публикации отмечается, что успех Москвы добавил давление на киевские власти, которые снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет "на фоне потерь на передовой". Украина все еще надеется на гигантское вливание американской помощи, которая до сих пор задерживается в Конгрессе.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тыс. дополнительных военных.

Читайте также: