Российская армия станет сильнее: командующий силами США в Европе обратил внимание на серьезную угрозу

Для безопасности в Европе растет угроза от России из-за ее заигрывания с Китаем и Северной Кореей.

В конце войны в Украине российская армия будет сильнее, чем сегодня, и будет представлять угрозу для стран НАТО в Европе.

Такое предупреждение выразил командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Он отметил, что российскими вооруженными силами руководят люди, которые воспринимают НАТО как врагов, а по окончании войны, очевидно, будут недовольны ее последствиями.

Также читайте Россия оккупирует Латвию и часть Литвы за 10 дней – BILD

"Эти силы будут на границе нашего Альянса... У нас будет соперник с реальными навыками, массовостью и четким намерением. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять", — заявил Каволи.

Он также отметил, что для безопасности в Европе растет угроза от России из-за ее заигрывания с Китаем и Северной Кореей.

"Угроза очень серьезная... НАТО должна иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из планов обороны. Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян. Только так мы можем их сдержать", – добавил американский генерал.

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что до 2030 года российские силы могут совершить нападение на страны НАТО.

План победы: Украине нужны оружие и приглашение в НАТО

Читайте также: