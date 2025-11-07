ТСН в социальных сетях

Российская атака на Запорожье и Чугуев и опасный рост температуры в мире: главные новости ночи 7 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Жара

Жара / © pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 ноября 2025 года:

  • Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали учебное заведение и гражданское предприятие Читать далее –>

  • Выбитые окна в многоэтажках и детсаде: россияне атаковали Запорожье Читать дальше –>

  • Почему Россия чаще бьет по энергетике, а не по мостам: объяснение военного обозревателя Читать далее –>

  • В Запорожье ликвидируют последствия вражеской атаки (фото) Читать дальше –>

  • Генсек ООН: мир приближается к катастрофическому превышению температуры Читать далее –>

