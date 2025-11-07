- Дата публикации
Российская атака на Запорожье и Чугуев и опасный рост температуры в мире: главные новости ночи 7 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 ноября 2025 года:
