Российская авиация промазала и нанесла удар по гражданским автомобилям в Воронежской области (фото)

В Воронежской области российская авиация, которая целилась по "вагнеровцам", промазала и нанесла удар по гражданским автомобилям. Есть жертвы.

Об этом сообщает украинский журналист, блоггер Денис Казанский.

"Наконец-то российские военные преступники теперь продемонстрируют и гражданам России свои навыки и умение работать по мирным жителям", — написал он.

Впоследствии эту информацию подтвердили сами российские "военкоры", опубликовав момент удара по грузовику. По их данным, водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

На кадрах видно, как ракета прилетает прямо по грузовому автомобилю, который двигался по трассе в Воронежской области РФ. Перед ним ехали колонны "вагнеровцев". Но ракета попадает не по военным авто, а по гражданскому.

Российская авиация нанесла удар по гражданским авто в Воронежской области. ФОТО: сундуки

Напомним, пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на военныхкоров РФ днем 24 июня сообщили, что российская авиация наносит удары по дороге в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ПВК " Вагнер ".

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