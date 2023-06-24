Российская авиация промазала и нанесла удар по гражданским автомобилям в Воронежской области (фото)

Впоследствии эту информацию подтвердили сами российские "военкоры".
В Воронежской области российская авиация, которая целилась по "вагнеровцам", промазала и нанесла удар по гражданским автомобилям. Есть жертвы.
Об этом сообщает украинский журналист, блоггер Денис Казанский.
"Наконец-то российские военные преступники теперь продемонстрируют и гражданам России свои навыки и умение работать по мирным жителям", — написал он.
Впоследствии эту информацию подтвердили сами российские "военкоры", опубликовав момент удара по грузовику. По их данным, водитель и пассажир погибли на месте происшествия.
На кадрах видно, как ракета прилетает прямо по грузовому автомобилю, который двигался по трассе в Воронежской области РФ. Перед ним ехали колонны "вагнеровцев". Но ракета попадает не по военным авто, а по гражданскому.
Напомним, пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на военныхкоров РФ днем 24 июня сообщили, что российская авиация наносит удары по дороге в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ПВК " Вагнер ".
Подробности о военном мятеже читайте по ссылке – ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Читайте также: