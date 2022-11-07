Российская авиация разбомбила лагеря оппозиции в Сирии: есть погибшие, среди которых дети

Авиация РФ разбомбила лагерь сирийской оппозиции возле Идлиба, в результате чего погибли по меньшей мере девять гражданских лиц.

Об этом со ссылкой на Службу гражданской обороны сирийской оппозиции и слова очевидцев сообщает Голос Америки.

Отмечается, что среди погибших были трое детей и женщина, еще более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали. По словам свидетелей, военные самолеты при поддержке артиллерии сирийской армии также сбросили бомбы на леса рядом с временными лагерями к западу от Идлиба.

"Здесь нет ни военных баз, ни складов, ни казарм повстанцев. Только гражданские лица", – сообщил Серадж Ибрагим, работающий в спасательной группе "Белые каски", поддерживаемой Западом.

В то же время Россия вместе со своими сирийскими союзниками традиционно оправдали свои действия заявлениями, что атаковали лагеря вооруженных группировок, и отрицали удары по гражданским лицам.

Следует отметить, что в контролируемом оппозицией густонаселенном районе вдоль сирийско-турецкой границы проживает более 4 миллионов человек. Большинство из них оказались там в результате военных действий под руководством России, направленных против сирийской оппозиции.

Напомним, что война в Сирии длится с 2011 года. Тогда на улицах Дераа, Дамаска и Алеппо начались массовые протесты против режима президента Башара Асада. Участники требовали демократических реформ и освобождения политических заключенных. Антиправительственные митинги впоследствии переросли в войну.

Правительственные силы жестоко подавляли митинги, но уже в июле 2011 года военные из Вооруженных сил объявили о формировании Свободной сирийской армии — повстанческой группировки, которая стремится свергнуть правительство.

В 2015 году на стороне Башара Асада интервенцию в Сирию начала Россия, которая беспощадно бомбила города, подконтрольные позиции, используя химическое оружие и убивая мирное население. После этого правительственные войска взяли под контроль большую часть страны. Режим Асада, кроме Москвы, также поддерживает Тегеран.

За последние два года интенсивность боевых действий уменьшается. Большую роль в этом сыграла подготовка и начало РФ полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также: