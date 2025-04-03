Российская балетная труппа выдавала себя за украинскую во время гастролей в Швеции

Пуанты балерины / © pixabay.com

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Российские балетные трупы за границей маскируются под украинские. На днях стало известно об одной из них — Ballet of Ukraine.

Оказалось, что на самом деле она не имеет никакой связи с Украиной, а тесно связана с Россией. Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT.

Ballet of Ukraine в декабре 2024 года гастролировала в восьми городах Швеции со спектаклем «Щелкунчик» и выдавала себя за украинскую балетную труппу. В частности, на рекламных афишах представлений были изображены сине-желтые цвета.

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Шведские зрители посещали выступления Ballet of Ukraine, считая, что поддерживают Украину во время войны, а журналистское расследование установило, что эта балетная труппа имеет тесные связи с Россией.

Так, посетив адрес, указанный на официальном сайте балета, журналисты обнаружили не балетную студию, а офисное здание и торговый центр.

Веб-сайт норвежской компании Touring Actors, занимающейся бронированием билетов на представления, управляется с российского сервера и принадлежит предпринимателю из Москвы. Бизнесмен опровергает обвинения в связях с Россией, назвав их клеветой.

К тому же из 14 танцовщиков, представленных на сайте группы, по меньшей мере семь работают в стране-террористке. Художественный руководитель коллектива заявил журналистам, что список танцоров, размещенный на сайте, устаревший. Однако именно он был доступен при покупке билетов.

Денежные средства от шести спектаклей переводились на швейцарскую компанию Gutschwald AI Centre, владельцем которой является бывший менеджер российского Сбербанка. Правда, он в комментарии SVT утверждает, что не имеет никакого отношения к выступлениям Ballet of Ukraine.

На данный момент сайты компаний Ballet of Ukraine и Touring Actors удалены.

Отметим, что проблема российских балетных трупп, которые выдают себя за украинские, существует в Европе не первый год. Еще в 2022 году Национальная опера Украины предупреждала о гастролях своего российского клона, а в прошлом году в Швеции были упразднены выступления балета The Heritage после того, как служба безопасности обнаружила его связи с российским государством и армией. Кроме того, в феврале 2025 года Grand Ukrainian Ballet должен был выступить в Швеции, однако журналисты-расследователи также не нашли связи этой труппы с Украиной.