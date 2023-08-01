Российская блогер-сыроед умерла от истощения в Малайзии: последние фото женщины

Даже когда не могла подняться по лестнице и даже взять ложку, женщина была убеждена, что сыроедение – лучшая из возможных диет.

Российская блогерш-сыроед Жанна Самсонова, известная в соцсетях как Zhanna D'Art, умерла 21 июля в клинике в Малайзии в возрасте 39 лет.

Об этом сообщает "BILD на русском".

Самсонова занималась сыроедением и в течение пяти последних лет питалась исключительно фруктами, семенами, смузи и соками. Особенно женщина любила дуриан.

Пока официальная причина смерти Жанны не сообщается, однако ее мама сказала журналистам, что блогер умерла от "холерообразной инфекции", которую усилило "истощение организма". Самсонова весила всего 41 кг.

Российская блогер-сыроед Жанна Самсонова пять ела исключительно фрукты и семена/Фото из соцсетей Самсоновой

Жанна Самсонова больше всего любила есть дуриан/Фото из соцсетей Самсоновой

Друзья Жанны, видевшие ее несколько месяцев назад на Шри-Ланке, рассказали, что уже тогда у нее был "истощенный вид" и опухшие ноги. Друзья призвали блогера вернуться в Россию, однако она отправилась в Таиланд. Находясь там, женщина планировала вернуться домой, однако не успела.

Российская блогер-сыроед Жанна Самсонова умерла от истощения/Фото из соцсетей Самсоновой

Одна из знакомых Самсоновой рассказала, что та почти не вставала с кровати и для нее были настоящим испытанием обычные вещи, например взять ложку или подняться по лестнице. И даже в таком состоянии блогер дальше была убеждена, что сыроедение – лучшая из возможных диет.

В настоящее время власти Малайзии решают, как доставить тело блогера в Россию для захоронения.

Подписчиков Жанны шокировали ее фото, которые блогер выложила в соцсети за несколько недель до смерти. На снимках женщина выглядит болезненно худой, кажется истощенной и сильно состарившейся. Фоловеры писали в комментариях под фото, что Самсоновой необходимо срочно лечь в больницу и получить помощь психиатра.

Российская блогер-сыроед Жанна Самсонова умерла от истощения/Фото из соцсетей Самсоновой

Российская блогер-сыроед Жанна Самсонова умерла от истощения/Фото из соцсетей Самсоновой

Напомним, 30-летний экстремал Реми Энигма погиб, сорвавшись и упав с 68-го этажа жилого дома в Гонконге. Ранее Реми покорил ряд небоскребов и мостов по всему миру: Дубае, Франции, Колумбии, Болгарии и даже в Украине.

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