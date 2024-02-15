Российская блогерша в США призналась, что поставляла в РФ компоненты для ракет в обход санкций

Теперь блогерше грозит до 20 лет за решеткой.

В США суд признал виновной российскую блогершу Кристину Пузыреву в нарушении санкций против РФ и поставке компонентов для ракет. Блогерше грозит заключение.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

В федеральном суде в Бруклине Пузырева признала себя виновной в заговоре с целью отмывания денег "за ее роль в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах, системах управляемого ракетного оружия и другом оружии, подпадающим под санкции субъектам в России".

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По данным Минююста, компоненты, отправленные с нарушением законов об экспортном контроле и санкциях, впоследствии были обнаружены на оружейных платформах России и в оборудовании радиотехнической разведки в Украине.

Когда суд будет выносить приговор блогерше, ей будет грозить до 20 лет заключения.

Что именно натворила Кристина Пузырева

По информации американских правоохранителей, Пузырева и другие обвиняемые по делу, вероятно, приобрели и отправили электронику производства США на миллионы долларов в поддержку Кремля в его продолжающихся атак по Украине.

Заговор по отмыванию денег был напрямую связан с 298 поставками ограниченных технологий в РФ на сумму 7 млн дол.

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Блогерша вместе с мужем Николаем Гольцевым, также обвиняемым в деле, неоднократно приезжали из Канады, чтобы встретиться с подсудимым Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. В ходе таких поездок Пузырева использовала многочисленные банковские счета для проведения финансовых операций в рамках своей схемы.

Американское правительство конфисковало 20 тыс. дол. наличными из номера нью-йоркской гостиницы, в которой был арестован обвиняемый. В общей сложности конфисковано около 1,68 млн долл., связанных с этой экспортной схемой.

Напомним, издание The Times сообщило, что британские поставщики за первые 10 месяцев 2023 года экспортировали в Россию важнейшие компоненты, включая полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 млн дол.

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