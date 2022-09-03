Российская делегация во главе с Лавровым не может посетить Генассамблею ООН: в чем причина

Россия до сих пор не получила от США визы для въезда делегации из около полусотни человек на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН, которая состоится в сентябре.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США не выдают 56 виз, чтобы разрешить министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации приехать в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Небензи, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Василий Небензя сетует, что в последние несколько месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан, делегатов на другие мероприятия ООН.

Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам как страны пребывания ООН, добавив, что визовые записи конфиденциальны, поэтому США не могут комментировать частные случаи.

Также читайте На заседании Совбеза ООН ждут приезда Лаврова и Кулебы

"Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН", — сказал представитель Госдепа.

Он также отметил, что заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

Напомним, ранее российский посол в Вашингтоне сообщил, что будет обращаться в Госдеп США с требованием обеспечить участие главы МИД РФ в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Читайте также: