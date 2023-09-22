Российская делегация во главе с Лавровым привезла холеру из Индии — СМИ

Зараженный дипломат находился на одном самолете с журналистами пула российского МИДа и, вероятно, контактировал с главой российского внешнеполитического ведомства.

Член делегации Министерства иностранных дел России, которую возглавлял Сергей Лавров, заразился холерой во время саммита G20 в Индии. Возвращаясь в РФ, он находился на одном самолете с журналистами пула российского МИД и, вероятно, контактировал с главой российского внешнеполитического ведомства.

Об этом в четверг 21 сентября сообщил российский Telegram-канал Baza.

Российские дипломаты вернулись в Россию 11 сентября на самолетах Ил-96. У всех пассажиров взяли анализы, а уже через два дня выяснилось, что один из членов делегации подхватил на саммите в Нью-Дели холеру.

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По информации Baza, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, а всех летевших вместе с ним пассажиров отправили на карантин. 17 сентября часть журналистов тоже отправили в больницу, при этом их госпитализация походила на принудительную.

"Несмотря на то, что анализы показали отсутствие заражения, их держат на "строгом" режиме. Им запрещено выходить на прогулки и видеться с родными", – говорится в сообщении.

Baza поинтересовалась у МИД РФ, мог ли контактировать Лавров с больным холерой, однако в ведомстве рекомендовали обращаться в медучреждения и уполномоченные органы власти.

Как известно, министр Сергей Лавров сейчас находится в Нью-Йорке, на генассамблее ООН. Ожидается, что там он проведет около 20 двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, недавно на юге Индии власти пытались сдержать смертельную эпидемию, в населенных пунктах в зоне риска усилили тестирование из-за вспышки вируса Нипа. Здесь закрыли школы, государственные учреждения и религиозные центры и остановили движение общественного транспорта.

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