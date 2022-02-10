Российская делегация во время переговоров "Норманди" упразднила блокаду Азовского моря

Что касается блокады Черного моря, то пока ситуация остается без изменений.
Во время переговоров политических советников "нормандского формата", которые уже продолжаются в Берлине, Россия отменила блокаду Азовского моря.
Об этом сообщил руководитель организации "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко в четверг, 10 февраля.
Клименко для подтверждения этой информации опубликовал фото документа, в котором говорится об отмене Россией во время встречи в Берлине блокировки Азовского моря. "Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем. Итак – продолжаем. С верой в победу...", — написал Клименко.
Что касается блокады Черного моря, то пока ситуация остается без изменений. "По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, порты Азова — 5%. Итого — это почти половина всего экспорта Украины", — отметил руководитель организации.
Напомним, ранее стало известно, что военные РФ планируют закрыть для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля якобы из-за того, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.
Из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовское море и Керченский пролив Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.
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