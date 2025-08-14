Российская делегация полетела к Трампу на самолете, который перевозил кокаин

Российский самолет с бортовым номером RA-96023

Реклама

В четверг, 14 августа, из Москвы на Аляску вылетел самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», в котором находятся представители российской делегации, которая будет участвовать во встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина 15 августа. Судя по бортовому номеру самолета, россияне использовали лайнер, который был причастен к кокаиновому скандалу в Аргентине семь лет назад.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

По данным мониторингового ресурса Flightradar24, самолет с бортовым номером RA-96023 вылетел из аэропорта Внуково около 8 утра и через несколько часов прибудет в американский город Анкоридж на Аляске.

Реклама

Этот борт стал известным после скандала в Аргентине, когда местная жандармерия обнаружила в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе почти 400 кг кокаина.

Впоследствии аргентинские правоохранители опубликовали фото российского лайнера, который был использован для перевозки кокаина. Речь шла именно о самолете с бортовым номером RA-96023.

Тогда следствием было установлено, что к контрабанде наркотиков, которые под видом дипломатической почты должны были отправить в Москву, был причастен завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе и трое российских бизнесменов.

На этот раз на «кокаиновом» борту на Аляску отправились члены российской делегации, в которую, кроме Путина, входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Реклама

Напомним, ранее помощник российского президента Юрий Ушаков назвал «центральную тему» саммита на Аляске, которой станет урегулирование украинского «кризиса», как в Кремле называют войну против Украины.

Ушаков также рассказал, что встреча Путина и Трампа сначала состоится тет-а-тет. Переговоры президентов в составе делегаций состоятся по формуле «5 на 5».