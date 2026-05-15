Обе страны входили в 2026 с оптимистическими прогнозами

По итогам І квартала белорусская экономика сократилась на 0,4%, а российская — на 0,3%. Рецессия Москвы тянет Минск ко дну.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

В ведомстве отметили, что Минск рассчитывал на рост в 2,8%, Москва — в 1,3%.

Продуктовая корзина в РБ заметно выросла в цене. Это видно на сравнении: за прошлый год польская продуктовая корзина стоила всего на 8% дороже белорусской, тогда как еще несколько лет назад разрыв достигал 30%.

«Если тенденция сохранится, белорусские магазины могут стать дороже польских», — отметила пресс-служба.

Разведчики считают, что быстрого восстановления в России не будет, даже если Кремль закончит полномасштабную войну против Украины. В этом виноваты слишком глубокие структурные проблемы.

«А для Беларуси последствия могут оказаться еще более болезненными: пока Россия „кормит“ белорусскую экономику во время войны, после нее она будет искать, что оттуда взять. В первую очередь, человеческий капитал и долю белорусского рынка, вытесняя местный бизнес в пользу российского», — сообщили представители разведки.

Все больше российских компаний обращаются к государству с просьбой о финансовой помощи и налоговых льготах.

Главным деструктивным фактором стал экстремальный перекос бюджета: на нужды обороны и безопасности в 2026 году заложено около 13 трлн рублей, что составляет 38% всех государственных расходов. Это привело к тому, что гражданский сектор фактически финансирует ВПК через механизм высоких налогов и инфляции, которая в 2025 году достигала 10%, а в 2026 удерживается выше целевых 4%.

Финансовая ситуация в России на начало 2026 тоже выглядит критически. Как сообщает украинская разведка, банковский кризис в России уже наступил.

Доходы банков за последний год упали на 8% (до 45 млрд долларов), а рентабельность продолжает катиться вниз. Чиновники уже не скрывают: доходы бюджета падают, и, чтобы покрыть дыру, придется либо еще сильнее повышать налоги, либо забирать деньги из банковской системы.

Оппозиционные политики РФ говорят, что все указывает на то, что 2026 станет периодом «финансового тупика» для российской периферии. Хотя Москва пытается поддерживать иллюзию стабильности, регионы уже сталкиваются с критическим дефицитом бюджетов.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

